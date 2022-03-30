Milletvekili Özdemir, Milletvekilleri Seçimi Kanunu üzerine ikinci defa Meclis’te söz aldı

Görüşülen Kanun Teklifiyle İlgili İlk Konuşmayı Yapan Özdemir, Ak Parti Tarafından Sunulan Önerinin, Daha Önceki Seçimlerde Yaşanılan Sorunları Göz Önünde Bulundurarak Yapıldığının Altını Çizdi.

Önümüzdeki Seçimler Hakkında Da Konuşan Özdemir, Bu Teklifin Seçim Kaygısından Dolayı Yapılmadığını Rahatlıkla Söyleyebilirim” Dedi.

Konuşmasının Devamında Özdemir, “Seçmenin Seçme Hakkı İradesini, Sandığa Tam Yansımasına Dair Önlemler Aldık” ifadelerine yer verdi.