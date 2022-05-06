Milletvekili Sezal ‘Memleket Meselesi’ programına konuk oldu

Milletvekili Sezal Burada Hedeflerinin Şartlar Sağlandığında Suriyeli Vatandaşları Ülkelerine Göndermek Olduğunun Altını Çizdi.

Milletvekili Sezal Son Olarak Beş yüz Bin Gönüllü Sığınmacının Ülkelerine Gittiğini Söyledi.