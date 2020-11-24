Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinde bulunan Bakan Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal’in huzurundaydı.

Bakan Selçuk ve beraberindeki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle birlikte Atatürk mozolesine gelindi. Bakan Selçuk’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyetle birlikte Misakımilli Kulesi’ne geçen Selçuk Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız.”

"Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun.".

Selçuk, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.