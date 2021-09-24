Milli Eğitim Bakanlığı'ndan din kültürü öğretmenine soruşturma

Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını, sürecin de yakından takip edildiğini aktardı.