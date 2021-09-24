Milli Eğitim Bakanlığı'ndan din kültürü öğretmenine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen Alevilik tartışmasıyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÜNDEM 24.09.2021, 16:47
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan din kültürü öğretmenine soruşturma

Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını, sürecin de yakından takip edildiğini aktardı.

#Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi #Milli Eğitim Bakanlığı #Alevilik #AksuTV
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