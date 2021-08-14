Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yüz yüze eğitime hazırlık yazısı gönderildi. Bakanlık, okullarda kurum binalarının girişlerinde, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulmasını istedi.

GÜNDEM 14.08.2021, 15:31
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, okullar eğitim ve öğretime hazır hale getirilecek.

GİRİŞLERDE ÖĞRENCİLERİN MASKE İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

"2021-2022 Eğitim - Öğretime Hazırlık Çalışmaları" konulu yazıda okul ve kurum binalarının girişlerinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk mesajında yüz yüze eğitime yer vermişti. Sonrasında toplanan Bilim Kurulu da "Okulların açılmaması gibi bir durum söz konusu değil" demişti. Şimdi gözler nihai kararın çıkacağı Kabine Toplantısı'nda.

#Milli Eğitim Bakanlığı #yüz yüze eğitim #AksuTV #aksutv haber
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