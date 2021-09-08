Milli Eğitim Müdürü Kahraman, okulları ziyaret etti!

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yeni eğitim ve öğretim yılında il genelindeki okulları ziyaret ederek bu büyük heyecana ortak oluyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı sınıfları da ziyaret eden Kahraman burada öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Gerekli olan tedbirleri alarak okulları en güzel şekilde eğitim ve öğretime hazırladıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.