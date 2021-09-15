Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı

Geçen 13 Eylül'de 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi.

212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk büyük ikramiye, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bayiden oynandı.

Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı.

DÜKKANA AKIN EDİP TALİHLİYİ GÖRMEK İSTEDİLER

İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

"KİMSEYE ÇIKMAZ DİYE BİR ALGI YARATILMIŞTI"

Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz." diye konuştu.

"BANA ÇIKMASINI ÇOK İSTERDİM AMA ÇIKMADI"

Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan, "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam." dedi.

"82 YILIN EN YÜKSEK İKRAMİYESİ"

Milli Piyango'dan yapılan açıklamada da "Denizli'nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz." denildi.