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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye İzmir Konak'a çıktı. Amorti numaraları ise 4 ve 5 oldu.

GÜNDEM 31.12.2021, 23:10 31.12.2021, 23:53
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu

Milli Piyangoyılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyenin çekilişi yapıldı.

Bu yıl 670 milyon 540 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 120 Milyon, 12 Milyon, 1.2 Milyon, 120 Bin, 12 Bin, 6 Bin, 2 bin, bin TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti), 120 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.

Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 5

2683183, 4552864

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 9962942

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364

1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006

1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162

2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345

3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173

4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254

5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046

6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870

7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801

8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

0044475007024300805610083479012081701393740341241035592703771510417254

0626268062739706905640888457088979209504630972840098856010011011117368

1123047112902211346641233206127638213022631424088148274114847841516851

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4633076465614946991004699237477734648393834941868509739351196545164020

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#Milli Piyango #yılbaşı
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