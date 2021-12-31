Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu

Milli Piyangoyılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyenin çekilişi yapıldı.

Bu yıl 670 milyon 540 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 120 Milyon, 12 Milyon, 1.2 Milyon, 120 Bin, 12 Bin, 6 Bin, 2 bin, bin TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti), 120 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 5

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183, 4552864

1.200.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

120 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 9962942

12 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364

1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006

1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162

2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345

3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173

4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254

5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046

6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870

7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801

8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0044475007024300805610083479012081701393740341241035592703771510417254

0626268062739706905640888457088979209504630972840098856010011011117368

1123047112902211346641233206127638213022631424088148274114847841516851

1671868171698917366891746878180005718383491896393189852319712302039622

2261698227112423225782327819233028323698902389692244734425515632610288

2615233265807727583252812387296311930181623020656304330130457723053198

3121588318378233531923356053336057834374213514533359899136514803666737

3702695373268137534013802373380722738279483891874392912439345963968495

3974244401337040529574121745433029243840004468984449769245063394539279

4633076465614946991004699237477734648393834941868509739351196545164020

5173898523179552566995299938539375254037035412918549449855218175555844

5626184562775756747605780510580320258441425854293594161359771876053064

6067006620882462121446295445641324764455706475544656387966137626666498

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