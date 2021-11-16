Milli Savunma Bakanı Akar: Libya'da yabancı güç değiliz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya’da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya’da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye’nin katkılarıyla mümkün olmuştur." dedi.

GÜNDEM 16.11.2021, 12:37
Milli Savunma Bakanı Akar: Libya'da yabancı güç değiliz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK'nın YPG'ye eşit olduğu konusunda hiçbir tereddüt olmadığını belirterek, "Asil milletimizin terör belasından kurtarmaya kararlıyız. Mehmetçik’in nefesi teröristlerin ensesindedir." dedi.

Akar, Yunanistan'ın, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak bazı ülkelerle ittifak kurmaya çalıştığını belirtti.

Ayrıca Yunanistan'ın, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif bir silahlanma sevdasın kapıldığını kaydeden Akar, "Yunanistan’ın bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler." dedi.

"Kıbrıs bizim millî meselemizdir"

Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurgulayan Akar, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim millî meselemizdir. Garanti ve İttifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Biz Libya’da yabancı güç değiliz"

Akar, "Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya’da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya’da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye’nin katkılarıyla mümkün olmuştur." dedi.

"Şuşa Beyannamesi bu doğrultuda tarihi bir adımdır"

TSK'nın halihazırda, Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağladığını, işgalden kurtarılan bölgelerde de müşterek mayın/EYP arama ve imha faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Akar, "Artık Türkiye ve Azerbaycan’ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda iş birliğimizi öngören 'Şuşa Beyannamesi' bu doğrultuda tarihi bir adımdır." diye konuştu.

"Ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir"

15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre sonra hudutların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekatlarının başarıyla icra edildiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

Bu harekatlarda göğüs-göğse mücadele ile 4000 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir.  Aynı şekilde İdlib bölgesinde, Bahar Kalkanı (2020) harekatı icra edilerek yeni bir göç dalgası ve başta kadınlar ile çocuklar olmak üzere insanlık dramının yaşanması da önlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, terör koridoru engellenmeseydi; ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı."

"1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına döndü"

Yapılan operasyonlar sonucunda 11 bin 304 kilometrekarelik bir alanın terörden temizlendiği bilgisini paylaşan Akar, yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine ve topraklarına döndüğünü kaydetti.

Akar, şöyle devam etti:

"Suriye harekat alanında zaman zaman ateşkes ihlalleri ve saldırılar meydana gelmektedir. Yapılan her türlü tacize ve saldırıya misliyle karşılık verilmekte; gerekli tedbirler alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında Soçi’de yapılan 29 Eylül’deki görüşmeden sonra taciz ve saldırılarda bir azalma meydana gelmiştir. Bu çerçevede, Suriye konusunda Rusya ile sahada ve masada temas ve koordinasyonumuz devam etmektedir. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş, terör örgütünün zarar vererek kapattığı ve Türkiye tarafından yeniden eğitim ve öğretime açılan 1.325 okulda 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlanmış; 500’den fazla cami ve kilise onarılarak hizmete açılmıştır. Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir."

"Türkiye, başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır"

Akar, S-400'ün bir savunma silah sistemi olduğunu, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sisteminin de Türkiye'de aynı şekilde kullanılacağını ifade etti.

F-35 projesinde Türkiye'nin tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen, S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikinin engellendiğini kaydeden Akar, "Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri, 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiştir. Ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır." dedi.

F-16 modernizasyonu konusuna da değinen Akar, "ABD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da Bakanlığımızdan bir heyet ABD de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

#Milli Savunma Bakanı Akar #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6