Milli Savunma Bakanı Akar Libya'ya gitti!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya’ya gitti.
GÜNDEM 26.12.2020, 13:18
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya hareket etti.
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
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