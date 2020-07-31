Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz." dedi.

GÜNDEM 31.07.2020, 11:55 31.07.2020, 12:06
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Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor." dedi.

Geceyi Edirne'de geçiren Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bayram namazını kılmak için yürüyerek Selimiye Camisi'ne geldi.

Bayram namazının ardından cami çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Akar, vatandaşlarla bayramlaştı, küçük bir çocukla sohbet etti.

Akar, gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorusu üzerine, "Daha önce yaptığımız plan çerçevesinde bu özel, önemli ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Bu planlı bir faaliyetimiz ve bu plan çerçevesinde bayramda buradayız" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Buradaki görevli komutan arkadaşlarımızdan çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldık. Onların başarılı faaliyetlerini görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Mehmetçik karada, denizde, havada olduğu gibi burada da 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın beklenmesi konusunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir memnuniyetle, güvenle buradan ayrılacağız."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini anlatan Akar, şöyle konuştu:

"İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tüm komşularımızla, Yunanistan ile Bulgaristan ile çalışmalarımız sürmekte. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık yapıyoruz. Dolayısıyla görüşmelerimiz devam edecek. Buradaki faaliyetlerimizle alakalı ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumak ve kollamak konusunda son derece azimli ve kararlı. Sadece burada değil, Edirne'den Van'a kadar yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik gerçekten karada, denizde, havada tüm faaliyetlerini devam ettiriyor. Çok şükür şu ana kadar büyük bir başarıyla devam etti. Mehmetçiğin fedakarlığı, kahramanlığı ve tabii ki asil milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerine duyduğu sevgi, güven ve duasıyla, ondan aldığımız ilhamla görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada aldığımız bilgiler, gördüklerimizle arkadaşlarımızın büyük bir başarıyla görevlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini müşahede ettik, bundan dolayı son derece memnunuz."

Tüm çalışmaları büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor." dedi.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Sözlerinin sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Akar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyor, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin, bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın ve sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." diye konuştu.

Açıklamalarının ardından "gurbetçi" olduğunu belirten bir kişi Akar'ın yanına geldi ve "sizlerle gurur duyuyoruz." diyerek, sevgi gösterisinde bulundu.

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #Kurban Bayramı
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