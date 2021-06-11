Mi̇lli̇ Savunma Bakani Hulusi̇ Akar’dan Nato’ya Si̇tem!
Bakan Akar: TÜRKİYE terörle mücadelede yalnız bırakıldı
GÜNDEM 11.06.2021, 13:38 11.06.2021, 14:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler Uluslararası Askeri Kuruluş statüsüne ulaşan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Komutanlığı'nın açılış töreninde konuştu.
Bakan akar NATO’nun terör örgütlerine karşı Türkiye’yle aynı kararlı duruşu göstermediğini vurguladı
Akar. "Türkiye’nin denizlerdeki haklarını korumaya devam edeceklerinin altını da çizdi."
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