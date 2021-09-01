Milli Sporcumuz Sevilay Öztürk’ü misafir ettik

Milli sporcumuz ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Tokyo paralimpik oyunlarda şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran Sevilay Kızımızı azminden ve başarılarından dolayı tebrik ederek başarılı sporcumuzun yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Milli Sporcumuz Sevilay Öztürk’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da eşlik etti.