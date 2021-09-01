Milli Sporcumuz Sevilay Öztürk’ü misafir ettik

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya alarak ülkemize bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandıran Hemşehrimiz Sevilay Öztürk’ü makamında misafir etti.

GÜNDEM 01.09.2021, 22:44
Milli Sporcumuz Sevilay Öztürk’ü misafir ettik

Milli sporcumuz ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Tokyo paralimpik oyunlarda şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran Sevilay Kızımızı azminden ve başarılarından dolayı tebrik ederek başarılı sporcumuzun yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Milli Sporcumuz Sevilay Öztürk’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da eşlik etti.

#Ömer Faruk Coşkun #Paralimpik #Cemil Boz #AksuTV #AksuTVHaber
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