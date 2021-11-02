Milli yüzücü Zeynep Güneş altın madalya kazandı

Milli sporcularımızdan Türkiye'yi gururlandıracak yeni bir tarihi başarı daha geldi.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.