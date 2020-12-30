Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! İki ay daha uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, İş Kanunu'na eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi dışında, işçinin 17 Ocak'a kadar işveren tarafından işten çıkarılması yasaklanmıştı.

2 AY DAHA UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı'nın '4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı', Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.