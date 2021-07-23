Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Nemrut Yolu Kayadibi yakınlarında, Mehmet Selim A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Takla atarak şarampole yuvarlanan minibüstekiler araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ciddi

Kazada Ayten A., Abdulhakim A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Cemal A., Mehmet Selim A., Selma A., Halime A., Burak A.minibüsten çıkartılarak Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Nemrut Dağı'nı ziyarete gitmişlerdi

Kaza yapan minibüste bulunan kişilerin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.