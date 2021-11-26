Minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti

İstanbul’da, Habiplerden Arnavutköy'e giden minibüsün şoförü, dün akşam saatlerinde cep telefonundan maç seyretti.

Bir yandan trafikte ilerleyen şoför, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etti.

KAMERAYA YANSIDI

Hem kendini hem minibüsteki yolcuları tehlikeye atan şoförün o anları bir yolcunun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.