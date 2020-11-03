Minik Ayda'nın annesinden kötü haber

İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

GÜNDEM 03.11.2020, 12:04 03.11.2020, 12:13
Minik Ayda'nın annesinden kötü haber

91. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

AĞZINDAN TEK KELİME DÖKÜLDÜ

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e sağ olarak ulaştı. Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı.Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada "Anne" diye seslendi.

ENKAZ ALTINDA ANNESİYLE Mİ KONUŞTU?

Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

KIZILAY BAŞKANI TWEET ATTI

#Minik Ayda #Ayda Gezgin #Ayda Gezginin annesi #Deprem #İzmir
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