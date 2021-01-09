MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı!

Millî İstihbarat Teşkilatı, personel alımı için internet sitesindeki kariyer sayfasını yenileyerek bir video paylaştı. Videoda, "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

GÜNDEM 09.01.2021, 09:44 09.01.2021, 09:55
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı!

Millî İstihbarat Teşkilatı, personel alımı için internet sitesindeki kariyer sayfasını yenileyerek bir video paylaştı.

"PEŞİNDEYİZ SENİ İYİ TANIYORUZ"

"Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" adıyla servis edilen videoda "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım." ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKEMİZİN YARINLARINA İZ BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kariyer sayfasındaki yazıda ise, "Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz. Üstlendiğimiz kritik görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla nitelikli insan kaynağımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu çerçevede, farklı branşlarda iş başvurularını titizlikle değerlendirerek MİT Ailesi'ne yeni üyeler kazandırıyoruz. Teşkilât olarak tecrübeli, dinamik ve güçlü kadromuzla ülkemizin yarınlarına iz bırakmak için çalışıyoruz." denildi.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

MİT'in kariyer sitesinde yer alan şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Bu durum iş başvurusu yapmama engel mi?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.

Mavi Kart sahibiyim. Görev almak için başvurabilir miyim?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı'na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.

#Milli İstihbarat Teşkilatı #Personel alımı #MİT
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