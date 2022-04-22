MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon!

PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan MİT destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Şubat'ta MİT operasyonuyla Suriye'nin Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin PKK/YPG'nin sözde Ayn El-Arab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan olduğu açıklandı.



Teröristlerin Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettikleri, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olduğu saldırıları planladıkları belirtildi.