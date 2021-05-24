MİT ve TSK’dan ortak operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı , Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah, mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı.

Operasyon kararı alındı ve TSK harekete geçti. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edildi.

Ardından nokta operasyonla aralarında 2 üst düzey teröristin bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon anının görüntüleri de paylaşıldı.