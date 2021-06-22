Moldova Dışişleri Bakanı: Türkiye, Moldova için kesinlikle güvenilir bir ortak

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Moldova'yı ziyaret ettiğini anımsatan Ciocoi, bu ziyarette her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının yüksek düzeyli stratejik iş birliği mekanizmasını hayata geçiren bildiriye imza attıklarına dikkati çekti.

Ciocoi, "Moldova'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana görüldüğü üzere Türkiye, Moldova için kesinlikle güvenilir bir ortaktır. Ülkem bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamaktadır." ifadesini kullandı.

"Stratejik ortaklığımız salgına rağmen sağlam durdu"

Ciocoi, iki ülkenin ekonomik ilişkileriyle ilgili "Türkiye, Moldova Cumhuriyeti'ndeki en büyük yabancı yatırımcı ve ticaret ortaklarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova'da 1300'den fazla Türk sermayeli şirket olduğunu ve ticari ilişkilerin sürekli arttığını söyleyen Ciocoi, iki ülkenin ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

Ciocoi, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020'de salgına rağmen Türkiye ve Moldova arasındaki ticari ilişkilerin sürdüğünü belirtti.

Geçen yıl iki ülkenin ticari ilişkileri 560 milyon dolar düzeyinde tutmayı başardığını aktaran Ciocoi, "Bu durum, Moldova ve Türkiye arasındaki ilişkinin ve stratejik ortaklığın salgına rağmen sağlam durduğunun göstergesidir. Moldova'nın salgın boyunca aynı miktarda ticari ilişki sürdürebildiği başka bir ülke örneği veremem." diye konuştu.

Moldova ve Türkiye arasında 2016'dan itibaren serbest ticaret anlaşmasının olduğunu belirten Ciocoi, bu anlaşmayı iki ülke arasındaki ithalat ihracat kotasının genişletilmesine yönelik hizmetlerle bir sonraki adıma taşımayı arzu ettiklerini söyledi.

"Moldova'nın stratejik ulusal çıkarı, Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirmektir"

Ciocoi, Türkiye ve Moldova'nın ikili ilişkilerinin ülkesinde yapılacak erken parlamento seçimlerinden sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin "Başbakan ya da cumhurbaşkanı kim olursa olsun, Moldova Cumhuriyeti'nin stratejik ulusal çıkarı Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirmektir." dedi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, Moldova dış politikasında çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ciocoi, "İnanın hiçbir siyasetçi ve Moldova Cumhuriyeti, bu stratejik ortaklığa soru işareti koymayacaktır. Her siyasi parti, ticari ilişkilerimizin yanı sıra siyasi ilişkilerimizi de derinleştirmek için gelişmek için çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

ADF'ye övgü

Ciocoi, ADF'nin düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik ederek, "Uluslararası toplumun bugünlerde gelip tartışacak ve açık fikirli, görüş alışverişinde bulunacak bir yere sahip olması için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey budur." dedi.