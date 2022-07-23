Motorine indirim geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
23 Temmuz 2022 tarihinde; bir indirim haberi geldi. Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.
Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|O
|P
|1. Almeria
|0
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|2. Athletic Bilbao
|0
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|16. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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