MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir klip hazırladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Biz Cumhuriyeti böyle kazandık!" notu yer aldı..
GÜNDEM 29.10.2021, 15:14
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
"BİZ CUMHURİYETİ BÖYLE KAZANDIK"
Milli Mücadele döneminden görüntülerin yer aldığı klip, "Biz Cumhuriyeti böyle kazandık! Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" notuyla paylaşıldı.
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!
Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
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