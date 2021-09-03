MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi

MSB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC’ye doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA’nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildiğini duyurdu.

GÜNDEM 03.09.2021, 16:53 03.09.2021, 17:03
MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının İHA talebinde bulunduğu belirtildi.

Talep üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir İnsansız Hava Aracı petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildi.

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