MSB duyurdu: Görüşmeler resmen başladı
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başladı.
GÜNDEM 15.09.2020, 16:27
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
NATO KARARGAHI'NDA BAŞLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.
MİÇOTAKİS'TEN 'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ' MESAJI
Akdeniz'deki gerilim konusunda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi.
Miçotakis "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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