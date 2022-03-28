MSB duyurdu!
İğneada'da tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 28.03.2022, 14:04
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timlerinin (SAS) süratle intikal ettiğini açıklamıştı. Tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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