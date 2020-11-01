MSB duyurdu! PKK'ya 1 ayda büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personelin ihraç edildiği, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari sürecin devam ettiği kaydedildi.