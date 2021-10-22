MSB: Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.