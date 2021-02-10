MSB paylaştı: Kars'ta devam eden "kış tatbikatı" nefes kesti

1 Şubat'ta başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı,"Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" Kars'ta devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" açıklamasını yaptı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

1268 personel yer alıyor

66'sı Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi.

Gerçek mühimmatların kullandığı tatbikat nefes kesti

Tatbikatta, senaryo gereği İHA'ların tespit ettiği düşman karargahının olduğu bölgeye, Azerbaycan ve Türk Özel Kuvvet Komutanlığı personelinden oluşan karma tim tarafından direkt görev harekatı icra etti.

Helikopterlerle temsili düşman karargahının olduğu bölgeye indirilen bordo bereliler, burada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra ATAK helikopterlerle, düşman bölgesi ve köprüsü ateş altına alındı.

Havadan yapılan atışlarla düşman karargahının yok edilmesinin ardından, komandolar bulundukları bölgeyi helikopterin görmesi için kırmızı sis yaktı.

Gerçek mühimmatların kullanıldığı nefes kesen tatbikatın sonunda bordo bereliler, helikopterle bölgeden güvenli şekilde alındı.

Çok sayıda basın mensubu takip etti

Komandoların, komando marşı okumasının ardından TSK'nin mühimmat ve teçhizatları basın mensuplarına tanıtıldı.

Keskin nişancı timlerinin atış yaparak, silahlar hakkında bilgi verdiği tatbikatta, tank bölükleri ise kısa bir gösteri yaptı.

Daha sonra olası kimyasal bir saldırıya karşı dezenfekte görevi yapacak mobil timlerin tanıtıldığı tatbikatta, mobil yemekhane, çamaşırhane ve bulaşıkhaneler gazetecilere gezdirildi.

Tatbikatı, Azerbaycan'dan çok sayıda basın mensubu da yakından takip etti.

Kapsamlı tatbikat 12 Şubat'a kadar sürecek

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Tatbikat, 12 Şubat'a kadar devam edecek.