MSB paylaştı: Kars'ta devam eden "kış tatbikatı" nefes kesti

Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaşıldı.

GÜNDEM 10.02.2021, 16:33 10.02.2021, 17:12
MSB paylaştı: Kars'ta devam eden "kış tatbikatı" nefes kesti

1 Şubat'ta başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı,"Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" Kars'ta devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" açıklamasını yaptı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Fotoğraf: AA

1268 personel yer alıyor

66'sı Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi.

Fotoğraf: AA

Gerçek mühimmatların kullandığı tatbikat nefes kesti

Tatbikatta, senaryo gereği İHA'ların tespit ettiği düşman karargahının olduğu bölgeye, Azerbaycan ve Türk Özel Kuvvet Komutanlığı personelinden oluşan karma tim tarafından direkt görev harekatı icra etti.

Helikopterlerle temsili düşman karargahının olduğu bölgeye indirilen bordo bereliler, burada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra ATAK helikopterlerle, düşman bölgesi ve köprüsü ateş altına alındı.

Fotoğraf: AA

Havadan yapılan atışlarla düşman karargahının yok edilmesinin ardından, komandolar bulundukları bölgeyi helikopterin görmesi için kırmızı sis yaktı.

Gerçek mühimmatların kullanıldığı nefes kesen tatbikatın sonunda bordo bereliler, helikopterle bölgeden güvenli şekilde alındı.

Çok sayıda basın mensubu takip etti

Komandoların, komando marşı okumasının ardından TSK'nin mühimmat ve teçhizatları basın mensuplarına tanıtıldı.

Keskin nişancı timlerinin atış yaparak, silahlar hakkında bilgi verdiği tatbikatta, tank bölükleri ise kısa bir gösteri yaptı.

Fotoğraf: AA

Daha sonra olası kimyasal bir saldırıya karşı dezenfekte görevi yapacak mobil timlerin tanıtıldığı tatbikatta, mobil yemekhane, çamaşırhane ve bulaşıkhaneler gazetecilere gezdirildi.

Tatbikatı, Azerbaycan'dan çok sayıda basın mensubu da yakından takip etti.

Fotoğraf: AA

Kapsamlı tatbikat 12 Şubat'a kadar sürecek

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Fotoğraf: AA

Tatbikat, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

#MSB #kış tatbikatı #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Şubat 2021
İmsak 05:59
Güneş 07:20
Öğle 12:51
İkindi 15:46
Akşam 18:13
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16