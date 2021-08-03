MSB: TSK her türlü göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, TSK'ya ait 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yangın bölgelerinde 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinası da görev yapıyor.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.