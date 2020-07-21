Muğla'da 5 gündür kayıp olan Gültekin'den acı haber geldi!

Bir varilin içerisinde cesedinin toprağa gömüldüğü tespit edilen Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

Şüphelinin alınan ifadesinde Pınar Gültekin ile sevgili olduklarını, son zamanlarda Pınar'ın bu ilişkiyi kullanarak kendisinden para istemeye ve tehdit etmeye başladığını, bu nedenle tartıştıklarını ve öldürdüğü yönünde ifade verdi.