Muğla'da yanan ormanlar kendi kendine yeşeriyor

Türkiye'de üst üste çıkan orman yangınlarının merkezlerinden biri de Muğla'ydı...

Binlerce hektar alanın küle döndüğü orman yangınlarının ardından bölgedeki yeşilliklerin nasıl eski haline getirileceği de merak ediliyordu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Yasin İlemin, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

"ETRAFTA DOĞAL YAYILMIŞ KIZILÇAM TOHUMLARI VAR"

Doğanın tekrar yeşile dönmesiyle ilgili güzel haberler veren İlemin, maki türlerinin tekrar yeşillendiğini belirterek, "Bir kaç gündür Muğla’da yanan sahalardayım! Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçti. Hayıt, Sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE EN AZ MÜDAHALE İLE AĞAÇLANDIRILACAK"

Açıklamalarını çektiği fotoğraflarla yapan ve ormanların ilk yağmurları beklediğine dikkat çeken İlemin, "İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın yanmış orman ve ağaçlara dokunulmağında neler oluyor! Kızıl başlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş!" dedi.

"ORMANIN İÇİNDEN AĞAÇKAKAN SESLERİ GELİYOR"

İlemin, bölgedeki böcek türlerinin de varlıklarını koruduklarına dikkat çekerek, "Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor! Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt! Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor!" açıklamasında bulundu.

"DOĞA KISA ZAMANDA YOLUNU BULUYOR"

İzleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran İlemin, açıklamarına şu sözlerle devam etti:

"Toprak altında kendini korumuş karıncalar yeni delikleri açmış çoktan kış hazırlıklarına başlamış bile! Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK’lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz.

Datça yönünden Marmaris’e gelirken karşıda Marmaris tarafındaki yanık saha karşıma çıktı. Geceleri o nokta alev topu gibiydi. Ancak doğa kısa zamanda yolunu buluyor.

"DOĞAYI ISLAH ETMYEİ BIRAKALIM"

Karakulakları merak ediyorsanız durumları gayet iyi! Sadece yaban kedileri biraz kritik, ancak atlatacaklarına inancım tam! Yeterki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım! Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder!"