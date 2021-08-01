Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı

Türkiye günlerdir alevlere teslim oldu. Ülkenin dört bir yanında yangınla mücadele edilirken, Mersin ve Antalya'dan güzel haberler geldi. Silifke ilçesindeki 2 noktada günlerdir devam eden orman yangını ile Antalya Gazipaşa'daki yangın kontrol altına alındı. İki ilden gelen güzel haberlerin peşi sıra bir sevindirici haber de Muğla'dan geldi. Edinilen son verilere göre Bodrum'da etkili olan yangın da kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandı.