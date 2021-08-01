Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı
Günlerdir devam eden orman yangınlarından güzel haberler peş peşe geliyor. Mersin Silifke'de 2 noktada, Antalya Gazipaşa'da 1 noktada yangınlar kontrol altına alırken bir sevindirici haber de Muğla'dan geldi. Son olarak Bodrum'da etkili olan yangın da kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
GÜNDEM 01.08.2021, 11:01 01.08.2021, 11:16
Türkiye günlerdir alevlere teslim oldu. Ülkenin dört bir yanında yangınla mücadele edilirken, Mersin ve Antalya'dan güzel haberler geldi. Silifke ilçesindeki 2 noktada günlerdir devam eden orman yangını ile Antalya Gazipaşa'daki yangın kontrol altına alındı. İki ilden gelen güzel haberlerin peşi sıra bir sevindirici haber de Muğla'dan geldi. Edinilen son verilere göre Bodrum'da etkili olan yangın da kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandı.
MUĞLA BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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