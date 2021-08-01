Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Türkiye yangın ve sel haberlerine odaklanmışken, bu sefer de Muğla'dan deprem haberi geldi. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
GÜNDEM 01.08.2021, 11:41
Yangın ve sel afetleri nedeniyle zor günler geçiren Türkiye, afet bölgelerinden gelecek iyi haberlere odaklandı. Bir yandan yaralar sarılmaya devam ederken, yangınlarla sarsılan Muğla'dan bu sefer de deprem haberi geldi.
DEPREM, DATÇA'NIN 44 KİLOMETRE AÇIKLARINDA YAŞANDI
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI
Daha sonra AFAD'dan gelen bir açıklamada ise "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
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