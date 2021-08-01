Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
GÜNDEM 01.08.2021, 22:53
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos arasında çıkan 125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını söyledi.
Devam eden yangınlardan Muğla Kavaklıdere yangını da kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Böylece kontrol altına alınan yangın sayısı 118 oldu.
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