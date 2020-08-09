Muharrem İnce açıkladı! Parti kuracak mı?

Yeni Parti kuracağı iddiaları siyaset gündemini çalkalayan Muharrem İnce, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Yalova’da ki evinde CNN Türk muhabirine özel röportaj veren ince Yazılanlardan çizilenlerden haberim var. Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. dedi.