Muharrem İnce açıkladı! Parti kuracak mı?
Parti kuracak mı, kurmayacak mı? CHP’de ki durum ne olacak dengeleri nasıl etkileyecek Muharrem İnce CNN Türk’e konuştu.
GÜNDEM 09.08.2020, 16:08 09.08.2020, 18:59
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Yeni Parti kuracağı iddiaları siyaset gündemini çalkalayan Muharrem İnce, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Yalova’da ki evinde CNN Türk muhabirine özel röportaj veren ince Yazılanlardan çizilenlerden haberim var. Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. dedi.
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