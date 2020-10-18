Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi

4 Eylül’de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Tokat ziyaretinden sonra Yozgat'a gelen İnce, Lise Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları selamladı.

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İnce, şunları söyledi.

İnce, Azerbaycan'a destek açıklaması için Iğdır'a gittiklerini oradan da Nahçivan'a gitmek istediklerini belirterek, güvenlik gerekçesiyle geçişlerine izin verilmediğini söyledi.



Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını sorması üzerine İnce, "Genel Başkan erken seçim çağrısında bulunduysa aday olmayı düşünüyor demek ki. Doğru buluyorum, destekliyorum." ifadelerini kullandı.