Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Muharrem İnce, CHP Grup başkanvekili olduğu dönemde FETÖ kumpası Ergenekon davasını izlemek üzere İstanbul Silivri'de görülen duruşmaya katıldı.

Mahkeme salonunda çıkan gerginlik sırasında görevli jandarma üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine ittirdi. Bunun üzerine hakkında dava açıldı.

İstanbul Silivri'de görülen davada mahkeme heyeti, Muharrem İnce'yi "Görevli personele görevi yaptırmamak için direnmek"ten suçlu bularak 5 ay hapse mahkum etti.

Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce karara tepki gösterdi.