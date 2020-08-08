Muharrem İnce’den hem Erdoğan’a hem de CHP’ye yanıt!

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Bir tarafta AK Parti'den ayrılanlara ‘Ümmeti bölmeyin’, CHP'den ayrılma iddialarına ‘en doğal hakkı’ deniliyor. Diğer tarafta ise AK Parti'den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok, birbirlerinden farkları…” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ekonomi yönündeki açıklamalarını da değerlendiren İnce, “AK Parti Genel Başkanının çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye'nin tırmanışını göremiyoruz ama kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer” ifadelerini kullandı.