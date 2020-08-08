Muharrem İnce’den hem Erdoğan’a hem de CHP’ye yanıt!
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kuracağı iddialarına 'En doğal hakkı' demesi üzerine yanıtını geciktirmedi.
GÜNDEM 08.08.2020, 11:36 08.08.2020, 11:43
47
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Bir tarafta AK Parti'den ayrılanlara ‘Ümmeti bölmeyin’, CHP'den ayrılma iddialarına ‘en doğal hakkı’ deniliyor. Diğer tarafta ise AK Parti'den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok, birbirlerinden farkları…” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın ekonomi yönündeki açıklamalarını da değerlendiren İnce, “AK Parti Genel Başkanının çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye'nin tırmanışını göremiyoruz ama kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer” ifadelerini kullandı.
34°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:35
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25