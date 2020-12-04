Muhittin Böcek taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu edildi.
GÜNDEM 04.12.2020, 01:52
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Böcek, fotoğrafının altına ise "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." ifadesine yer verdi.
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