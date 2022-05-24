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Muhsin Yazıcıoğlu davası: 2 helikopter kiralandı

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili görülen davanın duruşmasında, parti tarafından düşen TC-HEK helikopterden başka Agusta model helikopterin kiralandığı anlatıldı.

GÜNDEM 24.05.2022, 09:33
Muhsin Yazıcıoğlu davası: 2 helikopter kiralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ​25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı, FETÖ bu soruşturmada öne çıktı.

19 şüpheli yargılanıyor

Buna göre davaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale edildiği, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları suçlamasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, tutuksuz sanıklardan Nedim Bakırhan ile taraf avukatları katıldı.

Diğer sanıklardan Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Yusuf Yiğit ile Mustafa Atalar ise başka bir suçtan bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

‘Muhsin Yazıcıoğlu'na siyah çanta verildi’ iddiası

Duruşmada ilk olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumaları Yıldıray Yıldız ile Hakan Murathan dinlendi.

Sanıklardan Ünal Kurt'un, Kaşif Kozinoğlu'ndan aldığı siyah bir çantayı Göksun ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu'na teslim ettiği ve bu sırada 2 koruması ile şoförünün yanında olduğu iddiaları sorulan Yıldıray Yıldız, 1997-2000 ile 2003-2009 yılları arasında Yazıcıoğlu'nun korumalığını yaptığını, 19-25 Mart 2009 tarihlerinde ise görevde olmadığını söyledi.

Ünal Kurt'u da tanımadığını belirten Yıldız, “Ben görevde olduğum sürede böyle bir şey gerçekleşmedi. Muhsin Başkan’ın böyle gizli şeylerin içinde olduğunu düşünmüyorum. Koruma olarak güvenlik gereği de içinde ne olduğunu bilmediğimiz çantayı da almayız. İfadeleri doğru bulmuyorum.” dedi.

“Tünelde olan kaza bana şüpheli geldi”

Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici'nin görev yaptığı dönemde şüpheli gördüğü bir kaza yaşanıp yaşanmadığı sorusu üzerine Yıldıray Yıldız, “En son İstanbul'dan dönerken tünelde olan kaza bana şüpheli geldi.” dedi.

Diğer Koruma Hakan Murathan da Ünal Kurt'u tanımadığını ve iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

1997-2008 yılları Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumalığını yaptığını belirten Murathan, “Böyle bir olaya rastlamadım, şahit olmadım. Ayrıca da bahse konu tarihte emekliydim.” dedi.

Hakan Murathan, ayrıca soru üzerine 2 tane kazada yer aldığını ve bu kazaların trafik ve iklim şartlarından kaynaklı olduğumu belirterek şüpheli bir durum olmadığını söyledi.

“Argus 5000 29'unda vardı, 30'unda yoktu”

Daha sonra düşen TC-HEK helikopterin kiralandığı Esas Havacılık'ın helikopter teknisyeni Kenan Köksal dinlendi.

Aynı zamanda Kaza Kırım Heyeti'yle birlikte olay yerine gidip heyetle de çalışan Köksal, davada sanık askerlerin helikopterdeki Skaymap III ile Argus 5000 cihazlarıyla ilgili bildiklerini de anlattı.

Köksal, enkaz yerine ilk 29 Mart'ta gittiklerini ve bütün cihazların yerinde olduğunu belirterek, “Skaymap III yoktu çünkü Skaymap'ın bağlı olduğu yer ortada yoktu. Argus 5000 gösterge panelinde vardı. 31 Mart'ta gösterge panelini söküp almak için gittiğimizde Argus 5000 yoktu, 29'unda gittiğimizde vardı” dedi.

“Tünelde olan kaza bana şüpheli geldi”

Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici'nin görev yaptığı dönemde şüpheli gördüğü bir kaza yaşanıp yaşanmadığı sorusu üzerine Yıldıray Yıldız, “En son İstanbul'dan dönerken tünelde olan kaza bana şüpheli geldi.” dedi.

Diğer Koruma Hakan Murathan da Ünal Kurt'u tanımadığını ve iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

1997-2008 yılları Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumalığını yaptığını belirten Murathan, “Böyle bir olaya rastlamadım, şahit olmadım. Ayrıca da bahse konu tarihte emekliydim.” dedi.

Hakan Murathan, ayrıca soru üzerine 2 tane kazada yer aldığını ve bu kazaların trafik ve iklim şartlarından kaynaklı olduğumu belirterek şüpheli bir durum olmadığını söyledi.

“Argus 5000 29'unda vardı, 30'unda yoktu”

Daha sonra düşen TC-HEK helikopterin kiralandığı Esas Havacılık'ın helikopter teknisyeni Kenan Köksal dinlendi.

Aynı zamanda Kaza Kırım Heyeti'yle birlikte olay yerine gidip heyetle de çalışan Köksal, davada sanık askerlerin helikopterdeki Skaymap III ile Argus 5000 cihazlarıyla ilgili bildiklerini de anlattı.

Köksal, enkaz yerine ilk 29 Mart'ta gittiklerini ve bütün cihazların yerinde olduğunu belirterek, “Skaymap III yoktu çünkü Skaymap'ın bağlı olduğu yer ortada yoktu. Argus 5000 gösterge panelinde vardı. 31 Mart'ta gösterge panelini söküp almak için gittiğimizde Argus 5000 yoktu, 29'unda gittiğimizde vardı” dedi.

#Muhsin Yazıcıoğlu #Muhsin Yazıcıoğlu davası #Aksu Tv
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