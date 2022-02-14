Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava .

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı, farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 3 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Abdullah Önder, FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu olduğunu, dosyadaki tutuklu sanıklarından avukat Mustafa Atalar'ın kendisine bağlı olduğunu belirterek, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum olan dosyanın da sanıkları olan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'u, Atalar vasıtasıyla tanıdığını kaydetti.