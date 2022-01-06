Murat Kurum: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortladı

Ataşehir Şerifali İmar İskân Blokları Temel Atma Töreni” için İstanbul’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programına da katıldı.

İstanbul’da 200 binin üzerinde Konyalının yaşadığına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya’nın yatırımlarıyla, projeleriyle, Selçuklu’dan bugüne uzanan şehircilikteki tarihî birikimiyle örnek olduğunu, Konya’ya gidecek misafirlerin bambaşka bir Konya ile karşılaşacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“1000 yıllık Selçuklu mirası Alâaddin Caddesi’nde yürürken o eski çarpık görüntünün ortadan kalktığını, 3 yıllık süreçte Büyükşehir Belediyemizle birlikte sokak güzelleştirme projemizle tarihî siluetine yeniden kavuşan bir caddeye dönüştüğünü göreceksiniz. Anıta doğru giderken içerisinde çocukların cıvıl cıvıl koştuğu Konyalıların neşeyle dolaştığı muhteşem bir millet bahçesiyle karşılaşacaksınız. Şöyle bir Ardıçlı’ya doğru gittiğinizde sosyal konutları, yeşil alanları, parkları, okulları ve camileriyle, Selçuklu mimarisiyle, Konya’da yepyeni bir şehrin doğduğunu göreceksiniz. Beyşehir Gölü’nü tertemiz bulacaksınız. Akşehir’de tarihî evlerimizin çok daha güzel hâle geldiğini göreceksiniz. Mevlâna’ya gittiğinizde Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşı bulacaksınız. Yine Konya’mızın tamamında yeni sosyal konutlar görecek, ekonomisi ve istihdamı daha güçlü bir Konya ile karşılaşacaksınız.

"KONYALILAR HOŞÇA VAKİT GEÇİRECEK"

Konya’mızın merkezinde kalmış Eski Sanayi ve Karatay Sanayi sitelerini; yeni yerine taşıyacağımız Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemize gittiğinizde esnafımızın daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalıştığına şahitlik edeceksiniz. Bir ustamızın, bir işçi kardeşimizin bu alandaki camilerde, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, spor alanlarında daha güzel bir ortamda çalıştıklarını, burada hoşça vakit geçirdiklerini göreceksiniz.

"81 İLDE AYNI ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Kısacası, Konya’mızı Yeşil Kalkınma Hedefimiz doğrultusunda; gastronomiden tarihe, kültürden sanayiye, turizmden tarımsal üretime kadar her alanda destekliyor, geliştiriyor; geçmişte olduğu gibi yine En Muhteşem Türk Şehri yapmak için canla başla çalışıyoruz. 81 ilde aynı anlayışla çalışıyoruz.”

"İSTANBULLULARA MÜJDEYİ VERDİ"

Aziz İstanbullularla, sizlerle birlikte içerisinde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, koku ve ses bahçeleri, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu 55 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçemizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi bu güzel açılışımıza davet ediyorum.”

“KONYASPOR ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKTIR"

Konyaspor’un Süper Lig’de zirveyi zorladığını, “İlk 5’te yer alacak” derken zirve yarışında 2. sırada yer aldığını kaydeden Bakan Murat Kurum, “Ben inanıyorum ki; göğsünde çift başlı kartalıyla Konyaspor’umuz, 100. yılında Avrupa’da boy gösterecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şampiyonluğa oynayacaktır. İnşallah 42 bin kişilik dev stadyumumuzda, Türkiye’nin ilk Yeşil Tribününde bu başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz.” diye konuştu.

"CHP'NİN KARANLIK ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ YENİDEN HORTLADI"

Milletin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, kendileri sahada koştururken CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı’dayız. Sultan Fatih’in Batı’nın karanlık ortaçağını kapattığı yerdeyiz. Yeniçağı başlattığı İstanbul’dayız. CHP’ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birileri ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyor. Aslında onlar Batı’nın zulümle, esaretle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler işte bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir.”

"İHRACAT REKORLARI KIRIYORUZ"

Türkiye’yi bu zihniyetin götürmek istediği Ortaçağ karanlığından aydınlığa ulaştıran kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Şu ana kadar takiyye yapa yapa geldiler. Peki, ne oldu da bir anda bu karanlık zihniyetleri ortaya çıktı? Ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz ihracat rekorları kırıyor, büyüme oranlarında hızlı bir ivme yakalıyor.” ifadelerini kullandı.

"DOLAR 25 OLSUN İSTEYENLER DAHA NİCE ŞOKLAR YAŞAYACAK"

Pandemiye rağmen Türkiye’nin ekonomide güçlü adımlar atmayı sürdürdüğünün altını çizen Murat Kurum, “Asgari ücret ve memur maaşlarında büyük artışlar yapılıyor, dev yatırımlarla istihdam artırılıyor, kur oyunlarıyla fırlatılan dolar dengeye getiriliyor. İşte bakın hepsi ülke ekonomisi kötüye gidecek diye beklerken, dolar 25 lirayı görsün diye ellerini ovuştururken, bir anda beklemedikleri bir şokla karşılaştılar. Daha nice şoklar yaşamaya devam edecekler.” şeklinde konuştu.