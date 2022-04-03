Muş nisanı kar altında karşıladı!
Yurdun Batısında ilkbahar mevsimi yaşanırken, doğuda Karla kapanan yollar açılmaya çalışılıyor.
GÜNDEM 03.04.2022, 12:02
Ekipler Kar tünellerinin arasında güçlükle ilerliyorlar. 100 metrelik mesafeyi açmaları ise 1 gün sürüyor
Muş’ta il özel idaresi ekipleri 10 metreyi bulan karda zorlu mücadele veriyor
Nisan ayına girilmesine rağmen karla mücadelenin devam ettiği Muş’ta kar kaplanları olarak bilinen ekipler köylere ulaşmaya çalışıyor.
Kar kalınlığının iş makinalarının boyunu aştığı, 31 yerleşim yerine ulaşımın sağlanan üç evler grup köy yolunda ekiplerin yaptığı temizlik çalışması sonrasında kardan tüneller oluşuyor.
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
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|42
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|40
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|38
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|35
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|28
|35
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|35
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|28
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|28
|31
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|28
|31
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|28
|28
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|11
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|O
|P
|1. M.City
|30
|73
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|72
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|59
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|28
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|51
|7. Wolverhampton Wanderers
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|49
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|48
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|34
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|30
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|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
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|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
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|29
|41
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|29
|40
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|38
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|30
|36
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|28
|32
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|30
|32
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|29
|32
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|29
|28
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|30
|26
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|30
|22
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|22