Muş nisanı kar altında karşıladı!

Ekipler Kar tünellerinin arasında güçlükle ilerliyorlar. 100 metrelik mesafeyi açmaları ise 1 gün sürüyor

Muş’ta il özel idaresi ekipleri 10 metreyi bulan karda zorlu mücadele veriyor

Nisan ayına girilmesine rağmen karla mücadelenin devam ettiği Muş’ta kar kaplanları olarak bilinen ekipler köylere ulaşmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının iş makinalarının boyunu aştığı, 31 yerleşim yerine ulaşımın sağlanan üç evler grup köy yolunda ekiplerin yaptığı temizlik çalışması sonrasında kardan tüneller oluşuyor.