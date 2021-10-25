Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 25.10.2021, 15:22
Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun acı günü...
Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu.
MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Fatma Eroğlu'nun bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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