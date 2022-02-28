MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yüzde 11’lik büyüme oranı, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğinde

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, GSYH 2021 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Asmalı değerlendirmesinde, “Yüzde 11’lik GSYİH büyüme oranı, millî ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir” ifadelerini kullandı. Genel Başkan Asmalı’nın açıklaması şu şekilde: “MÜSİAD olarak birçok kuruluşun karamsar tahminlerde bulunduğu dönemlerde dahî Türkiye ekonomisine güvenimizi ifade etmiş ve her fırsatta 2021 yılı için çift hâneli bir büyüme oranı beklediğimizi dile getirmiştik. Bu çerçevede yüzde 11’lik GSYİH büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, millî ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir. Yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi, bu dönemde de imalâta ilişkin mevcut kapasite ve kabiliyetiyle pozitif ayrışmayı sürdürmüş ve hem küresel hem de bölgesel üretim üssü olma iddiasını perçinlemiştir.

“2022 YILINDA DA KÜRESEL EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ İDDİASINI ARTIRACAK VE BU DÖNEMDE DE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE BÜYÜYECEKTİR”

2021 yılında iç talep, net dış talep ve yatırımların her birinin büyümeye katkısının pozitif yönde olması, bu dönemde Türkiye ekonomisinin topyekûn bir büyüme kaydettiğini göstermektedir. Bilhassa net dış talebin büyümeye 4,9 puan katkı vermesi, büyümenin sürdürülebilirliği adına oldukça olumlu bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve ekonomi yönetimimizin idaresinde uygulamaya konulan Yeni Ekonomik Model sayesinde Türkiye ekonomisi, 2022 yılında da küresel ekonomi içerisindeki iddiasını artıracak ve bu dönemde de tahminlerin üzerinde büyüyecektir.”