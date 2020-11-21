MÜSİAD EXPO 2020 fuarında son gün!

Türkiye’nin en büyük fuarını İstanbul TÜYAP fuar merkezinde gerçekleştiren MÜSİAD Türkiye’nin sanayi sektörünü ve birçok yerel firmaları bir arada topladı.

GÜNDEM 21.11.2020, 12:20
MÜSİAD EXPO 2020 fuarında son gün!

70 bin metrekare alana kurulan fuara yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı.

MÜSİAD’ın alıcı ve satıcıyı bir araya getirdiği bu fuarda Türkiye ekonomisine bu zor günlerde katkı sağlayarak bir başarıya daha imza attı.

Fuar hem alıcılar hem de satıcılar tarafından büyük bir beğeni toplarken Kahramanmaraşlı yerel firmalar ise fuarda Kahramanmaraş’ın adını bir kez daha duyurdu.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün burada Aksu Haber mikrofonlarına fuarı değerlendirerek şunları söyledi.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal şu ifadelere yer verdi.

#MÜSİAD EXPO #MÜSİAD #MÜSİAD EXPO 2020 fuarı
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:23
İkindi 15:02
Akşam 17:25
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Karagümrük 9 13
5. Başakşehir 8 13
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 9
15. Göztepe 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Tuzlaspor 8 18
3. İstanbulspor 9 17
4. Samsunspor 9 16
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Boluspor 10 7
15. Menemen Belediyespor 7 6
16. Bandırmaspor 9 5
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Osasuna 9 11
12. Elche 7 11
13. Sevilla 7 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Huesca 10 7
18. Celta de Vigo 9 7
19. Levante 8 6
20. Real Valladolid 9 6