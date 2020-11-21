MÜSİAD EXPO 2020 fuarında son gün!
Türkiye’nin en büyük fuarını İstanbul TÜYAP fuar merkezinde gerçekleştiren MÜSİAD Türkiye’nin sanayi sektörünü ve birçok yerel firmaları bir arada topladı.
GÜNDEM 21.11.2020, 12:20
70 bin metrekare alana kurulan fuara yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı.
MÜSİAD’ın alıcı ve satıcıyı bir araya getirdiği bu fuarda Türkiye ekonomisine bu zor günlerde katkı sağlayarak bir başarıya daha imza attı.
Fuar hem alıcılar hem de satıcılar tarafından büyük bir beğeni toplarken Kahramanmaraşlı yerel firmalar ise fuarda Kahramanmaraş’ın adını bir kez daha duyurdu.
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün burada Aksu Haber mikrofonlarına fuarı değerlendirerek şunları söyledi.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal şu ifadelere yer verdi.
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