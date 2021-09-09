Müsiad genel başkanı Abdurrahman Kaan, iş dünyası programına konuk oldu
Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, BloombergHT’in İş Dünyası programına konuk oldu.
GÜNDEM 09.09.2021, 16:01 09.09.2021, 17:38
Programda Türkiye’nin Tarım Raporu ve tarıma yönelik politikalar hakkında bilgi veren Kaan, “öncelikli hedefimiz kendi kendine yeten bir ülke olmak” dedi.
Çiftçilere yönelik desteklerin de artması gerektiğini belirten Kaan, “girdi maliyetleri düşmedikçe istenen kar alınamıyor” ifadelerine yer verdi.
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