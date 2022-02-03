MÜSİAD sektör kurulları toplandı

Bu kapsamda da Kahramanmaraş MÜSİAD Şubesinde MÜSİAD sektör kurulları ve iş geliştirme komisyonu toplantısı yapıldı.

Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi başkanlığında yapılan toplantıya sektör kurulları başkanları katılım sağlayarak problemler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan sektör kurulu başkanları hizmet verdikleri sektörleri Kahramanmaraş’ı üretim üssü yapacaklarını dile getirdiler.

Daha sonra MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Aynı Zamanda Sektör Kurulları Başkanı Hanifi Coşkun Ağdur yaptığı açıklamada sektör kurulları ile sektörün sorunlarına daha hızlı çözüm üretebileceklerinin altını çizdi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise MÜSİAD olarak istişareye çok önem verdiklerini belirterek MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi sektör kurulları hakkında bilgiler verdi.